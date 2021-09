EU-Parlament fordert Aus für EU-Förderungen für Erdgasprojekte

Brüssel – Erdgasprojekte sollen nach Vorstellung des EU-Parlaments künftig keine Förderungen mehr aus dem EU-Budget bekommen. Der zuständige Industrie-Ausschuss einigte sich am Dienstag darauf, dass der klimafreundliche Ausbau der Energienetze in Europa sich hauptsächlich auf erneuerbare Energien konzentrieren soll. Die EU will bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Klimagase ausstoßen als 1990 und bis 2050 klimaneutral werden, also alle Treibhausgase vermeiden oder speichern.