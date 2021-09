Mit der Costa Fascinosa ans Nordkap!

Unsere Kreuzfahrt in den Norden im Sommer mussten wir bereits zum zweiten Mal verschieben, nun auf den August 2022. Allerdings können wir Ihnen auch für 2022 die nahezu idente Reiseroute anbieten, und auch ihr schwimmendes Zuhause für 13 Tage hat sich zum Jahr 2021 nicht geändert. Die Costa Fascinosa wird Sie auch im neuen Jahr ans Nordkap bringen. Mit Wasserrutsche, Kinderplanschbecken und Kinderclub sind die kleinen Gäste gut aufgehoben. Auch die Teens finden allerhand Unterhaltung an Bord, beginnend bei Videospielen bis hin zu eigenen Ausflügen.

Costa Kreuzfahrten bietet erneut viele verschiedene Landausflüge an, aus denen wir einen auswählen, der dann von der TT-Reisebegleitung und/oder Arzt mit betreut wird. Im Gegensatz zu früheren Jahren besteht aktuell nicht die Möglichkeit, individuell von Bord zu gehen sondern ausschließlich der im Rahmen von Costa angebotenen Landausflüge.

Costa Kreuzfahrten hat ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet um ein sorgenloses Reisen wieder ermöglichen zu können. Es gibt in einigen Häfen auch spezielle Familienausflüge.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch im neuen Jahr mit uns auf die Reise in den hohen Norden gehen und die langen Tage genießen würden.

• Flug München – Hamburg – München in der Economy-Klasse mit LH (inkl. Flugtaxen und aller Abgaben lt. Stand September 2021, Änderungen vorbehalten)

• Gepäcksbeförderung vom Hafen in die Kabine und retour

• Unterbringung in der gebuchten Kabine

• Vollpension an Bord (kulinarische Vielfalt in den Buffetrestaurants sowie serviertes Abendessen in den Hauptrestaurants)