Kundige Blicke übern Tellerrand im Salon text & ton in Innsbruck

Nun besagt ein, in steter Regelmäßigkeit anderen Geistesgrößen zugeschriebener, Lehrsatz, dass das Reden über Musik ähnlich sinnstiftend sei wie das Tanzen zu Architektur. Deshalb leistet sich „Salon text & ton“ die Hausband The Gang, die Ange- und Besprochenes anspielt. „Im Idealfall mündet das Gespräch in ein Konzert“, sagt Robert Renk. The Gang besteht aus Simon Kräutler, Alexander Goidinger, Stefan Wolf und Jörg Höllwarth. Thomas Jarmers Erlaubnis, sich auch Garish-Songs anzueignen, haben sie bereits. Unterstützt werden das Moderatorenduo und die Hausband vom Innsbrucker Autor und wandelnden Pop-Lexikon Martin Fritz, der manchen Fakt checken und das eine oder andere Fiktionalisierungsangebot machen soll. Als DJ wartet Fritz zudem mit Hörbeispielen auf.