Entlastung des Wipptal: Tiroler Grüne mahnen bei Wirtschaft Rückhalt ein

Innsbruck – Ihm fehle die Expertise, er sei schließlich kein Tunnelbauer. Auch wenn Michael Mingler einige Punkte im „Bergmeister-Gutachten“ zur Variantenbewertung rund um die Luegbrücke (Neubau oder Tunnel) an der Brennerautobahn kritisch stimmen würden, so wollte sich der grüne Verkehrssprecher im Landtag gestern weder der einen noch der anderen Position anschließen.

Weder der von der Asfinag angestrebte Brückenneubau noch die von der Gemeinde und zuletzt auch per Resolution aller Wipp- und Stubaitaler Bürgermeister geforderte Tunnellösung brächten einen einzigen Lkw weniger auf der Brennerautobahn. Mingler bezeichnete dies deshalb in Summe als „Scheindiskussion“. Mit einem Seitenhieb in Richtung Resolution meinte Weratschnig zudem, dass die Talschaftsbürgermeister im Zuge des Lueg-Streits offenkundig die Transitproblematik „wiederentdeckt“ hätten.