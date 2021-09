Dritter Stich wird ab Donnerstag in Tiroler Gemeinden verabreicht

„Mit knapp 500 durchgeführten Impfungen bei den Impfbussen in Tirol am vergangenen Wochenende zeigt sich, dass auch das dezentrale Impfangebot weiterhin gut angenommen wird“, betont Gesundheitsdirektor Thomas Pollak. In den nächsten Tagen soll das Impftempo weiter erhöht werden. Ab Donnerstag können sich Impfwillige auch im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck gegen das Coronavirus impfen lassen. Diese neue, zusätzliche Impfstelle des Landes hat jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet und befindet sich im zweiten Stock des Kaufhauses Tyrol. Alle Informationen, auch über den Impfbus, unter https://go.tt.com/impfen-tirol