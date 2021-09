Willis Personalplan nahm im Ausschuss erste Hürde

Die ÖVP sprach im Anschluss an die Sitzung in einer Aussendung indes von einer „breiten politischen Front gegen Willis Dienstpostenplan“. Aufgrund der parteiübergreifenden Kritik wollte Birgit Winkel (ÖVP) als Obfrau des Personalausschusses den Punkt zum Dienstpostenplan von der Tagesordnung absetzen. Der entsprechende Antrag wurde mit Stimmen der Personalvertretung und der Grünen abgelehnt. „Unsere Ablehnung hat nichts zu tun mit der Tatsache, dass es in manchen Abteilungen und in bestimmten Fachgebieten mehr Personal braucht, sondern mit der Art und Weise dieser Vorlage. Diese Version des Dienstpostenplans ist zu wenig transparent“, erklärt Winkel.