Spanische Medien verhöhnen Real Madrid: "Erschossen vom Sheriff"

„Erschossen vom Sheriff“ - mit dieser Überschrift reagierte die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo am Mittwoch auf den überraschenden 2:1-Erfolg des moldauischen Meisters Sheriff Tiraspol in der Champions League gegen den spanischen Rekordsieger Real Madrid. Real sei in seinem gerade erst nach einem langen Umbau wiedereröffneten Stadion Bernabéu offenbar vom Pech verfolgt. Das letzte Spiel vor der Corona-Pandemie im Februar 2020 verloren die Königlichen gegen Manchester City und erlebten nun die Demütigung durch den Außenseiter.