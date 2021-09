FDP- und Grünen-Spitzen posten Selfie und das Netz dreht durch

Das Selfie wurde auf den Instagram-Seiten der vier Spitzenpolitiker der Grünen und der FDP gepostet. © Volker WISSING/Instagram

Berlin – Ein Selfie von vier Spitzenpolitikern auf Instagram – und das Netz dreht durch. Was ist passiert? Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing posteten am späten Dienstagabend ein gemeinsames Foto von ihren ersten Gesprächen über eine gemeinsame Regierung. Viermal das gleiche Foto mit der gleichen Bildunterschrift - doch der Teufel steckt wie so oft im Detail.

Zunächst einmal liegen auf den Bildern verschiedene Filter, was die User dazu verleitet, schon auf dieser Ebene Einigungsschwierigkeiten zwischen Grünen und FDP zu erkennen. Außerdem sind die geposteten Bilder quadratisch - bis auf das von Robert Habeck. Auch das lässt Interpretationsspielraum, wie ein Twitter-Nutzer beweist: "Habeck ist der einzige, der weiß, wie man auf Instagram rechteckige statt quadratische Bilder postet. Neuer Digitalminister!"

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Daneben weckt das Quartett eindeutige Band-Assoziationen: "25 Jahre nach ihrem Megahit "Das Beste": So sehen die Stars von Silbermond heute aus", schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint: "das abba comeback sieht gut aus". Eine Nutzerin lässt Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing sogar wirklich singen und zwar "We are Family" von Sister Sledge, 15 Sekunden lang bewegen die vier in dem Fake ihre Münder und wippen ihre Köpfe im Takt.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Und auch die Klassiker liefen am Mittwochfrüh auf Twitter rauf und runter - Fotos, in denen alle Vier 25 Jahre älter wirken oder verschiedene Face Filter, also zum Beispiel eine Faschingsmaske in Baerbocks Gesicht. Das vermutete Ziel der Gespräche von Grünen und FDP - dass keiner mehr an ihnen vorbeikommt - ist also zumindest im Netz erstmals gelungen.

Grüne und FDP zu schweigen zu Vorsondierungen

üne und FDP haben nach ihrem ersten Gespräch über eine mögliche Regierungszusammenarbeit in Deutschland keine Angaben zum Fortschritt der Vorsondierungen gemacht. "Es war ein längeres, vertrauliches Gespräch an einem neutralen Ort", sagte ein Grünen-Parteisprecher am Mittwoch.

Eine FDP-Sprecherin äußerte sich wortgleich, machte aber ebenfalls keine Angaben zu möglichen weiteren Treffen. Die SPD rechnet damit, die klassischen Sondierungen noch nicht diese Woche beginnen.

Die beiden Parteien hatten nach der deutschen Bundestagswahl vereinbart, zunächst untereinander vorzusondieren. Erst danach sollen Gespräche mit der Union und SPD stattfinden. Das Wahlergebnis ermöglicht Grünen und FDP sowohl eine Ampel-Koalition unter Führung von SPD-Kanzlerkandidat und Wahlsieger Olaf Scholz als auch ein Jamaika-Bündnis mit dem Unions-Kanzlerkandidaten und Zweitplatzierten Armin Laschet.

Mehr dazu ▶️ Für Laschet wird es nach dem Wahldebakel richtig eng

SPD: Klassische Sondierungen beginnen noch nicht diese Woche

In der SPD wird nach Worten von Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt damit gerechnet, dass nach ersten "bilateralen Gesprächen" die klassischen Sondierungen möglicher Koalitionspartner noch nicht in dieser Woche beginnen. "Ich glaube, dass die Sondierungen erst in der nächsten Woche oder später anlaufen werden", sagte der Vertraute von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.