Offenbar Einigung mit Ostregion für österreichweites Öffi-Klimaticket

Das Klimaticket startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober.

Wien – Für ein österreichweites Öffi-Klimaticket dürfte es zu einer Einigung mit den noch fehlenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gekommen sein. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird jedenfalls am Donnerstag mit den entsprechenden Landeshauptleuten um 13 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag sagte die Ressortleiterin bereits gegenüber dem ORF, dass sie sich traue zu sagen, „wir biegen in die letzte Kurve ein."