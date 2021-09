Die Pfefferkörner retten die Meere

Die Hamburger Jungdetektive müssen für „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ wieder ihr Hauptquartier in der Speicherstadt verlassen, um auf actionreiche Verbrecherjagd zu gehen. Suchten die Jungdetektive in ihrem ersten Kinofilm „Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“ nach einem Schatz in den Südtiroler Alpen, zieht es sie nun an die nordirische Steilküste und an den Fischerort Wesemünde. In Nordirland entwickelt die Meeresbiologin Jaswinder, Mutter von Pfefferkorn Tarun, eine bahnbrechende Erfindung. Mit diesem Verfahren könnte man den Plastikmüll in den Weltmeeren um Vieles reduzieren.