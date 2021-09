Sparkasse Imst vergab Förderpreise für regionale Initiativen

Imst – Der Förderpreis der Sparkasse Imst Privatstiftung richtet sich an Initiativen in den Bezirken Imst und Landeck. 2021 wurde der Preis bereits zum sechsten Mal ausgelobt. Erstmals wurde heuer die volle Fördersumme an sieben Preisträger vergeben. „Unser Gründungsauftrag hat nichts an Aktualität eingebüßt. Er prägt bis heute das Wesen unseres Hauses und unser gesamtes Handeln“, betont Mario Kometer, Vorstand der Sparkasse Imst. „Wir unterstützen im Tiroler Oberland besondere Projekte und Initiativen der Menschen in der Region. Denn diese Region ist auch unser Zuhause“, konkretisiert Vorstandskollege Markus Scheiring.