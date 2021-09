Welle der Hilfsbereitschaft für Mitarbeiter in Afrika

Going a. W. K., Tshumbe – Mobilität verändert Leben, lautete im Juni dieses Jahres das Motto des Vereins Zukunft für Tshumbe, mit dem um Spenden für ein besonderes Projekt geworben wurde. Vereinsobfrau Manuela Erber-Telemaque aus Going engagiert sich seit mehr als acht Jahren für die Bevölkerung in Tshumbe in der Demokratischen Republik Kongo.