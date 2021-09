Mit Blättern statt Brettern in Kitzbühel: Poetry Slammer für Lange Nacht der Museen gesucht

Kitzbühel – „Meine Heimat, meine Stadt, mein … Zuhause“ – das ist für alle etwas anderes, immer aber etwas Besonderes. Darum steht das Thema „Mein Kitzbühel“ auch im Zentrum eines Poetry-Slams mit Moderator Stefan Abermann im Rahmen der Langen Nacht der Museen, am Samstag, dem 2. Oktober, im Museum Kitzbühel.

Dabei sollen mit Texten all die Orte erkundet werden, die Jugendliche und junge Kitzbüheler bewegen und dann wieder nach Hause finden lassen. Ob als Gedicht, ob als Rap, ob als Kurzgeschichte oder Performance-Poem – die Fantasie kennt keine Stadtgrenzen.

Mitmachen können alle, die sich anmelden. Es gelten nur wenige Regeln: Textlänge nicht über sechs Minuten, (fast) kein Gesang und keine Requisiten. Falls Interessierte vielleicht noch keine fertigen Texte in der Schublade haben, gibt es einen eigenen Workshop am Nachmittag. Unter Mithilfe von Stefan Abermann kann jeder ganz einfach seine Ideen in Worte übertragen. Ob kleine Geschichten oder Wortexperiment, ob euphorisch oder kritisch bleibt den Teilnehmern überlassen. Anmelden kann man sich unter: 750@kitzbuehel.at.