Razzia und Drogen: Gastronom und Kurz-Freund Ho wird Fall für das Parlament

Stephanie Krisper nimmt nun eine aktuelle Berichterstattung von Zackzack.at zum Anlass für eine parlamentarische Anfrage. Laut von Zackzack.at veröffentlichten Chats soll Ho über die Privatparty informiert gewesen sein, was der Gastronom allerdings in Abrede stellt. Krisper will wissen, ob gegen Ho Anzeige eingebracht worden ist. Sie will weiter wissen, ob wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz ermittelt wird. Zudem gibt es eine Anzeige wegen des Vorwurfs des „geduldeten Drogenhandels“ in einem der Lokale. Auch hier will sie erfahren, ob es hierzu Ermittlungen gibt. Konkret will die Abgeordnete auch in Erfahrung bringen, ob es „jemals Erkundigungen von Seiten des Herrn Bundeskanzlers und/oder Bundesminister Blümel (...) bezüglich Anzeigen, Ermittlungen bzgl. Martin Ho“ gab? (misp)