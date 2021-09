Swarovski will Fluglinie Tyrolean Jet Services verkaufen, Gespräche laufen bereits

Swarovski will künftig kein Businessflug-Unternehmen mehr betreiben.

Wattens – Im Zuge der Neuaufstellung des Konzerns will Swarovski seine Businessfluggesellschaft Tyrolean Jet Services (TJS) verkaufen. Das bestätigt der Konzern gegenüber der TT. „Aktuell stehen Überlegungen im Raum, wonach TJS in einem Share-Deal an externe Partner und Investoren verkauft werden könnte. Hierzu finden aktuell vertiefende Gespräche mit potenziellen Interessenten statt“, erklärt der Kristallkonzern. Die Belegschaft sei informiert worden.