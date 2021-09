Wrabetz beantragt GIS-Erhöhung um acht Prozent, auch Mediathek soll kosten

Wien – Die im Raum stehende Erhöhung der GIS-Gebühr erhitzt die Gemüter. Der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz dürfte eine Erhöhung von rund acht Prozent budgetiert haben, was ÖVP und FPÖ sauer aufstößt. Wrabetz wollte gestern keine konkrete Zahl nennen, er sprach jedoch von einer Erhöhung unter der kumulierten Inflationsrate seit der letzten Anpassung. Wrabetz spricht von einem „Signal an die Gebührenzahler. Wir gehen nicht an die Obergrenze, sondern an die Untergrenze der gesetzlichen Erfordernisse.“ Die Erhöhung des Programmentgelts von acht Prozent würde eine monatliche Steigerung von rund 1,30 bis 1,40 Euro je Haushalt bedeuten.

Der Stiftungsrat müsste die GIS-Erhöhung in einer Sondersitzung am 14. Oktober beschließen. Wrabetz stimmt seinen Vorschlag zuvor noch mit dem neuen ORF-General Roland Weißmann ab.

Dass der ORF derzeit keine Inhalte „online first" und „online only" produzieren darf, will Blimlinger ebenfalls ändern. „Online first"-Inhalte sollen „jedenfalls" ermöglicht werden. „Online only" wolle man „versuchen". Hinsichtlich des ORF-Players betont Blimlinger, dass dieser Möglichkeit zur Kooperation mit Privaten aufweisen müsse. „Uns ist hier besonders wichtig, dass es nicht nur um den kommerziellen Privatrundfunk, sondern jedenfalls auch um den nichtkommerziellen Rundfunk geht", so die Mediensprecherin der Grünen. (TT)