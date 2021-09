27 Prozesse wegen Video von Corona-Demo: Rentnerin entschuldigte sich bei Tiroler Polizist

Innsbruck – Am 21. Februar fand in Innsbruck eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen bei aufgeheizter Stimmung statt. Dabei war auch ein 82-jähriger Demonstrant abgeführt, die Szene etliche Male gefilmt worden. Ein Bild der Szenerie landete darauf auf sozialen Medien. Sie zeigte einen unmittelbar an der Amtshandlung unbeteiligten Polizisten mitsamt Kommentar: „Lasst das Gesicht dieses Polizisten um die Welt gehen. Er eskalierte bei der Demo. Ein unschuldiger 82-Jähriger wurde zu Boden gerissen. Dieser Polizist ist schuldig!“