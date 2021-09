Ein letztes Mal die Welt retten: Film-Kritik zu Craigs finalem Einsatz als James Bond

Innsbruck – „We Have All the Time in the World“ singt Louis Armstrong im Abspann des James Bond Films, angeblich das drittbeliebteste Hochzeitslied aller Zeiten. Und nein, wir befinden uns nicht wieder im Jahr 1969 und mit George Lazenby in „On Her Majesty’s Secret Service“. Sondern in „Keine Zeit zu sterben“, dem neuen, insgesamt 25. Bond-Film, der mit dem Evergreen die Ära Daniel Craig verabschiedet. Die Filmserie steht wieder vor einem Neuanfang. Erstmal steht in „Keine Zeit zu sterben“ – „No Time to Die“ – aber ein dezent-nostalgischer, aber durchaus düsterer Ausflug ins allzu Bekannte an.