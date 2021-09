Teenager missbrauchte siebenjährige Nachbarin: 30 Monate Haft

Ried im Innkreis – Eine 16-Jähriger, der sich im Juni an einer siebenjährigen Nachbarin im Bezirk Schärding vergangen hat, ist am Mittwoch vom Landesgericht Ried rechtskräftig zu 30 Monaten Haft, zehn davon unbedingt, verurteilt worden. Außerdem muss er eine Therapie machen und seinen Wohnort mindestens zehn Kilometer vom Opfer entfernt verlegen, bestätigte eine Gerichtssprecherin einen Bericht im Oö. Volksblatt am Donnerstag. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.