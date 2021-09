Chaos vor Schützen-WM: Pilotin warf Waffen aus Flieger

Frankfurt – Zwei Jahre lang hatten sich Österreichs Sportschützen auf die Junioren-Weltmeisterschaft in Lima (PER) vorbereitet – doch dann wurde der Abflug von München zu einem Albtraum für jeden Sportler. Die Waffen für die Titelkämpfe, die seit 25. September bis 10. Oktober laufen, waren nicht an Bord – die Athleten selbst erfuhren davon erst nach einem Akklimatisierungstag in Peru und somit kurz vor dem Training.