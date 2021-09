Überschwemmungen nach Starkregen in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana

Ljubljana – Stürme und Starkregen haben in der Nacht auf Donnerstag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana schwere Überschwemmungen verursacht. Die Wassermassen überfluteten Keller, Unterführungen und Parkgaragen, berichtete das Nachrichtenportal 24ur.com. Bei den Feuerwehren gingen 2700 Anrufe ein, die Einsatzkräfte rückten in 364 Fällen aus. Auch in mehreren anderen Gemeinden des EU-Landes pumpten die Feuerwehren überschwemmte Keller aus.