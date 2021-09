Ein Meilenstein in der Tiroler Pflege: Mobiler Pflegedienst „aus Tirol und für Tirol“

Patrick Steffens und Martin Schneider gehen mit ihrem Unternehmen und einem engagierten Team neue Wege in der Pflege in Tirol. © Ärzte- und Pflegeservice24

Das Tiroler Unternehmen Ärzte- und Pflegeservice24 GmbH sorgt für ein Novum im österreichischen Gesundheitswesen. Die ÄP24 bietet in Tirol ein bis dato einzigartiges und innovatives Konzept im Pflegebereich an. Um dem akuten Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken, entwickelte das Unternehmen ein Konzept, das sich auf mehreren Säulen aufbaut.

Mobile Pflege „aus Tirol und für Tirol“

Die erste und wichtigste Säule besteht aus einem völlig neuen Konzept der mobilen Pflege in Tirol. Hier geht das Unternehmen innovative Wege, um nicht nur den Auszubildenden selbst, sondern auch den pflegebedürftigen Personen eine ideale Lösung zu bieten. ÄP24 bietet zukünftigen Pflegerinnen und Pflegern eine bestmögliche Ausbildung und verhindert gleichzeitig, dass das benötigte Fachpersonal aus dem Ausland akquiriert werden muss.

Der Unterschied zur klassischen 24h-Betreuung ist nicht nur bei der Beschaffung der Mitarbeiter und der eigenständigen Ausbildung, sondern auch bei der Dienstleistung selbst gut erkennbar. Hilfsbedürftige Personen aller Altersstufen werden bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützt. Auch die medizinische Versorgung wird von den einheimischen Pflegeassistenten abgedeckt.

„Im Gegensatz zu der bekannten 24h-Betreuung sind die Mitarbeiter zur Gänze einheimisches Personal mit perfektem Leumund und einer qualifizierten österreichischen Ausbildung“, betont der für das Personal zuständige Geschäftsführer Martin Schneider.

„Des Weiteren kann unser Pflegepersonal auch temporär gebucht werden – sei es nur für wenige Stunden oder tageweise. Eine Übernachtung bei den Patienten – wie in der klassischen 24h-Betreuung – ist bei uns also nicht mehr nötig. Die Kunden profitieren des Weiteren von fixen, immer gleichen Pflegern. Und sind nicht wie sonst oft in der 24h-Betreuung mit einer ständigen Fluktuation der Mitarbeiter konfrontiert.“ Das langfristige Ziel ist es, die ausgebildeten Heimhilfen über das AZW zu Pflegeassistenten auszubilden, um so einen Stamm von Fachkräften in Tirol aufzubauen und dem Pflegemangel entgegenzuwirken. Die Bezahlung liegt deshalb deutlich über den kollektivvertraglich vereinbarten Löhnen.

Der Ärzte- und Pflegeservice24 setzt ausschließlich auf einheimische Mitarbeiter. © Ärzte- und Pflegeservice24

Qualifizierte Ausbildung „aus Tirol & für Tirol“

Seit Anfang September werden am AZW in Innsbruck pro Quartal ca. 18 Heimhelfer ausgebildet und erhalten bei der ÄP24 mit Abschluss der Ausbildung eine Vollzeitstelle als HeimhelferIn. Mit dieser Ausbildung beginnen sie im Anschluss ihre Tätigkeit in der mobilen Pflege in Tirol und werden von den eigenen Pflegeassistenten unterstützt. Somit hat die ÄP24 einen eigenen Vertriebsweg erschlossen, welcher ermöglicht, branchenfremdes Pflegepersonal fachmännisch auszubilden und langfristig an das Unternehmen zu binden. Dem akut vorhandenen Fachkräftemangel im Pflegebereich wird damit in Eigenregie nachhaltig entgegengesteuert.

Die Ausbildungskosten aller Mitarbeiter werden zur Gänze von der ÄP24 übernommen. Bereits mit Beginn des 4. Quartals konnte so 15 Langzeitarbeitslosen aus Innsbruck eine neue Perspektive gegeben und sie in Vollbeschäftigung gebracht werden. In Folge werden mit der zweiten Säule nun auch Pflegeassistenten und diplomiertes Pflegepersonal an Altenheime und Pflegeeinrichtungen vermittelt. Die ersten eigenen Pflegeassistenten des Unternehmens haben bereits ihre Tätigkeit in zwei Tiroler Altenheimen aufgenommen – weitere folgen ab dem 4. Quartal.