Knalleffekt in Wattens: Swarovski-Konzernspitze zieht sich zurück

Wattens ‒ Beim Wattener Kristallkonzern Swarovski gibt es einen spektakulären Führungswechsel. Die Vorstände Robert Buchbauer und Mathias Margreiter ziehen sich im Oktober aus der operativen Geschäftsführung zurück und wechseln dann in den Verwaltungsrat. Sie machen damit den Weg für externe Chefs frei. Die Mitarbeiter wurden am Donnerstag über die Änderungen informiert.

"Demnach wird künftig eine externe, unabhängige und professionelle Geschäftsleitung eingesetzt, der Verwaltungsrat neu konstituiert und um unabhängige Mitglieder erweitert. Die Familieninteressen werden in der neu etablierten Familienholding gebündelt", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Der neu konstituierte Verwaltungsrat soll dann die Neubesetzung von CEO und CFO vorantreiben. "Dieser soll in aller Sorgfalt, aber so schnell wie möglich abgeschlossen werden", heißt es weiters. In der Übergangsphase sollen die beiden Führungspositionen intern mit Mitgliedern des bestehenden Führungsteams besetzt werden.

In einem Brief an alle Gesellschafter des Kristallkonzerns im Juli (der Inhalt lag der TT vor) forderte eine Gruppe um die größten Einzelgesellschafter Markus Langes-Swarovski und Marina Giori-Lhota (insgesamt zehn weitere Gesellschafter wie u. a. Evelyn Haim-Swarovski, Diana Langes-Swarovski oder Fiona Pacifico Griffini Grasser) bis Jahresende einen Wechsel an der Konzernspitze. (TT)