Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Innsbruck im Frühverkehr

Innsbruck – Zu zwei Unfällen mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten kam es am Mittwoch in den Morgenstunden in Innsbruck. Gegen 7.10 Uhr wollte ein 64-jähriger Autolenker von der Bachlechnerstraße in Richtung Höttinger Au abbiegen. Im Kreuzungsbereich erfasste sein Pkw einen 46-jährigen Radfahrer, der die dortige Radfahrerüberfahrt queren wollte.