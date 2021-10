Selbstentwurf contra Lebensrealität am Wiener Volkstheater

Wien – Links und rechts an den Bühnenrändern streckt sich je eine große graue Hand gen Himmel. Sie umrahmen kongenial das Geschehen der kommenden zwei Stunden, den gleichsam händeringenden Versuch der Figuren, ihre Bestimmung im Leben zu finden oder auch nur zu behaupten. In Gerhart Hauptmanns 1890 entstandenem und selten gespieltem Drama „Einsame Menschen“ begegnet man einer Schar Menschen, die im Mikrokosmos eines Landhauses am Müggelsee in der Nähe Berlins in Zweifel wie Verzweiflung einander fremd bleiben.