„Fairness Prozess": Erste Schritte in einem Marathon

Wien – Der so genannte „Fairness-Prozess“, in dem Bund, Länder und Interessengemeinschaften an Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Kulturbereich arbeiten, startete im September 2020. Bei einem international besetzten Symposium im Wiener Konzerthaus sollte gestern eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Die liegt inzwischen auch gedruckt vor. Eine von Bund und Ländern herausgegebene und mit „Fairness in Kunst und Kultur“ überschriebene Broschüre wurde präsentiert. Sie ist – wie es auch die Tagung war – in sechs große Bereiche eingeteilt: Transparenz und Kooperation, Fair Pay, Förderwesen, respektvolles Miteinander, Diversifizierung und rechtliche Rahmenbedingungen.