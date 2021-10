Auto prallte auf Schwazer Kreisverkehr gegen Laterne: 28-Jähriger verletzt

Schwaz – Verletzungen unbestimmten Grades hat ein 28-jähriger Autofahrer bei einem spektakulären Unfall am Donnerstagabend in Schwaz davongetragen. Der Mann war gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße B171 in Richtung Westen unterwegs. Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt Schwaz beschleunigte der Mann. Dabei fuhr er zunächst links über eine Fahrbahntrennung an mehreren anderen Autos vorbei und anschließend ungebremst auf den Kreisverkehr auf, wo er anschließend frontal gegen eine Laterne prallte. Der Mann wurde bei dem Aufprall verletzt. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.