Kompromiss bei Ersatz für NS-Straßenname in Lienz

Lienz – Nach dem österreichischen Arzt Burghard Breitner (1884–1956) wurden in mehreren Städten Straßen benannt, zum Beispiel in Innsbruck und auch in Lienz. Doch aufgrund seiner Rolle während der NS-Zeit gaben die Benennungen Anlass zur Diskussion. Lienz hat schon letztes Jahr beschlossen, die Burghard-Breitner-Straße nahe der Stadtpfarrkirche umzutaufen. Wer der neue Namengeber bzw. die Namengeberin sein soll, darüber haben sich die politischen Fraktionen erst jetzt geeinigt.