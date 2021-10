Neues Parkhaus am Bahnhof Jenbach lässt viele aufatmen

Jenbach – Schon vor mehr als zehn Jahren wurde der Ruf nach einem Parkdeck am Jenbacher Bahnhof laut. Bahnkunden verteilten Flugzettel und deponierten schriftlich ihre Wünsche nach Abstellmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge. Es gab ein langes Hin und Her, ehe das Projekt spruchreif war. Nach einer Bauzeit von 18 Monaten ging gestern unspektakulär das großzügig dimensionierte Bauwerk nun in Betrieb.