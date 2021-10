Implantat zur Steuerung von Nervenzellen entwickelt

Lausanne – An der ETH Lausanne (EPFL), einer technisch-naturwissenschaftlichen Universität in der Schweiz, ist ein revolutionäres Implantat entwickelt worden, das erlaubt, Nervenzellen im Rückenmark zu steuern. Dank dem winzigen Gerät können Forscher beobachten, wie Nerven Bewegungen steuern und daraus entsprechende Therapien ableiten.

Das "optogenetische" Implantat kontrolliert die Aktivität von Neuronen mittels Licht in einer bestimmten Wellenlänge: Es kann gleichsam Nervenzellen ein- und ausschalten. "Wir haben einen Weg gefunden, miniaturisierte LEDs in ein flexibles Implantat einzukapseln, das dünn und dennoch stabil genug ist, um es auf der Oberfläche des Rückenmarks einer Maus anzubringen", erläuterte Grégoire Courtine, Leiter des Forschungszentrums NeuroRestore, in einer Mitteilung vom Freitag.