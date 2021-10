Inflation dürfte im September 3,2 Prozent betragen haben

Wien – Die Teuerung bleibt in Österreich hoch. Im September dürfte die Inflationsrate 3,2 Prozent betragen haben, erklärte die Statistik Austria am Freitag in ihrer Schnellschätzung. Auch im August lag die Rate vorläufig bei 3,2 Prozent. Die weiter hohe Inflation sei insbesondere durch die im Vorjahr niedrigen Energie-und Treibstoffpreise bedingt, doch habe sich der im Frühjahr begonnene starke Inflationsanstieg im September nicht mehr fortgesetzt, so Statistik-Chef Tobias Thomas.