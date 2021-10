TT-Tourentipp auf die Elmer Kreuzspitze: Wie eine Filmkulisse

Elmen – Landschaften können in einem unterschiedlichste Assoziationen hervorrufen. Die Tour auf die Elmer Kreuzspitze in den Lechtaler Alpen etwa erinnert an die Filmtrilogie „Herr der Ringe“. Der interessante Aufstieg auf die 2480 Meter hohe Erhebung in einem weiten Kessel, mit Grün bis zum letzten Meter hinauf und dazu noch einem See – all das hätte gut als Filmkulisse getaugt. Ausgangspunkt ist Elmen, für die Tour sind 1500 Höhenmeter zu bewältigen. Voraussetzung: gute Trittsicherheit (die Steige sind teilweise in Mitleidenschaft gezogen) und Schwindelfreiheit (auf den letzten Höhenmetern geht es knapp entlang eines Grates hinauf) – doch dazu später.