Schwaz baut gegen Hard auch auf den Faktor Osthalle

Beide Teams sind mit je sieben Zählern aus den ersten vier Partien in die Saison gestartet, die Vorarlberger haben in der Tabelle auf Platz eins die Nase vorne. Das hatte der Serienmeister aus Vorarlberg auch im Semifinale der Vorsaison. Und die Wucht aus dem Rückraum wurde mit einigen Neuzugängen sogar weiter gesteigert.

„Wir müssen uns auf dieses Spiel freuen und brauchen nicht diskutieren, was, wo und wie. Es geht darum, eine gute Leistung aufs Parkett zu bringen, und vielleicht können uns dann auch die Fans in der Osthalle tragen“, führt Schwaz-Trainer Frank Bergemann aus. Mit Aliaksei Kishou ist der Hexer wieder zurück im Kasten – „und gerade in so einem Spiel sehr wichtig“. Hard verfüge nämlich über eine für österreichische Verhältnisse außergewöhnliche Qualität, aus „über neun Metern Tore zu machen“. „Wir werden eine gute Deckung und ein gutes Rückzugsverhalten benötigen“, unterstreicht Bergemann, der sein noch ungeschlagenes Team nicht auf eine Stufe mit Hard stellen will: „Wir haben uns stabilisiert, aber um ein Spitzenteam zu stellen, müssen wir hart weiterarbeiten.“