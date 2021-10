„Instagram-Gesichter“: England verbietet Botox für Minderjährige

London – Um so genannte „Instagram-Gesichter“ zu verhindern, sind Botox-Behandlungen aus kosmetischen Gründen für unter 18-Jährige in England ab sofort verboten. Auch Hautlippenfüller sind nicht mehr erlaubt. Ziel sei, junge Menschen vor unbeabsichtigten Gesundheitsfolgen Risiken zu schützen, teilte die Regierung am Freitag mit. Bemühungen zur Selbstregulierung der Schönheitsindustrie hätten nichts bewirkt.