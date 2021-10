Weitere Festnahmen wegen Mordes an Journalistin in Nordirland

Belfast – Bei ihren Ermittlungen zu tödlichen Schüssen auf die Journalistin Lyra McKee in Nordirland 2019 hat die Polizei zwei weitere Männer festgenommen. Ein 44- und ein 53-Jähriger würden nun in Belfast befragt, teilte die Polizei in der britischen Provinz am Freitag mit. Welche Rolle die Männer gespielt haben könnten, wurde zunächst nicht bekannt. Bisher wurden in dem Fall drei Verdächtigte wegen Mordes angeklagt.