Drei Verletzte bei Unfällen mit Lastwagen in Nauders und Osttirol

Nauders, Sillian – Am Freitag kam es zu zwei Kollisionen von Autos mit Lastwagen. Kurz vor dem nördlichen Ortseingang von Nauders geriet gegen 13.50 Uhr ein 80-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Das Auto stieß in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Lkw-Zug zusammen. Dabei zogen sich der 80-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.