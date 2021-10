Angelina Jolie ehrte Dichterin Amanda Gorman mit Lobrede

Los Angeles – Die US-Schauspielerin Angelina Jolie (46) hat bei einer Gala-Veranstaltung in Los Angeles eine Lobrede auf die Dichterin Amanda Gorman (23) gehalten und dazu ihre Tochter Zahara (16) mitgenommen. „Wir brauchen Stimmen wie die von Amanda, diese Lichter im Dunkeln", sagte Jolie bei der Veranstaltung des Magazins Variety am Donnerstagabend in Los Angeles.