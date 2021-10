Zwei Kinder bei Kollision zweier Autos in Wörgl verletzt

Wörgl – Zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Kinder verletzt wurden, kam es am Freitagnachmittag in Wörgl. Eine 59-jährige Österreicherin bog gegen 15 Uhr mit ihrem Auto von der Brixentaler Straße in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto einer 28-jährigen Polin.