Haie zähmten Laibach erneut: Zweiter 4:3-Erfolg

Nach einem 0:1-Rückstand nach 20 Minuten fanden die Haie im zweiten Abschnitt besser ins Spiel. Nach dem 1:1-Ausgleich (21.) durch Michael Huntebrinker fingen sich die Innsbrucker aber ausgerechnet in Überzahl das 1:2 ein. Routinier Martin Ulmer fand in einem der zahlreichen Powerplays mit seinem ersten Saisontreffer zum 2:2 (35.) aber die richtige Antwort. Die Schussstatistik nach 40 Minuten (30:18) sprach klar für die Gäste aus Tirol.

Das letzte Drittel war gerade einmal 53 Sekunden alt, als Zach Magwood die Haie mit einem feinen Handgelenksschuss erstmals mit 3:2 in Front brachte. Die Slowenen, die zuvor drei Partien in Serie gewonnen hatten, kamen aber im Powerplay wieder zurück ins Spiel und so ging es nach Chancen auf beiden Seiten in die Overtime: Dort schoss Daniel Leavens die Haie mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:3-Sieg.