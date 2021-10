Zirler Gemeinderat wechselt „auf die andere Seite“

Zirl – Am Donnerstagabend saß er noch für die Liste „Zukunft Zirl“ im Gemeinderat – gestern trat der bisherige Gemeindevorstand Josef Gspan seinen ersten Arbeitstag als neuer Finanzverwalter der Marktgemeinde Zirl an.

BM Thomas Öfner (Für Zirl) freut sich über eine „wichtige Personalentscheidung nach mehreren Monaten Vakanz in einer so sensiblen Abteilung“ – und bei, so könnte man ergänzen, nach wie vor recht angespannten Gemeindefinanzen. Gspans Vorgängerin war im April ausgeschieden.