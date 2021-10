Interreg-Projekt: Baukultur in Imst wird unter die Lupe genommen

In der Imster Ober- und Unterstadt sind historische Bauten weiterhin Thema. Ein Projekt kartiert nun historisch interessante Objekte und regt deren Eigentümer dazu an, diese fachgerecht nutzbar zu machen.

Imst – In vielen Orts- und Stadtkernen Tirols stehen immer mehr alte und teils historisch wertvolle Gebäude leer. So auch in der Bezirkshauptstadt Imst. Dagegen hilft ein Konzept, das sich mittlerweile in Gemeinden Nord- und Südtirols bewährt hat.