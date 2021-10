Chöre reagieren auf Misstöne: Mädchenchor für Wiltener Sängerknaben

Die Wiltener Sängerknaben bleiben weiter unter sich, ein eigener Mädchenchor ist in Planung.

Innsbruck – Im Juni feierten die Wiltener Sängerknaben das 75-Jahr-Jubiläum ihrer Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ohne die Unterbrechungen durch Kriege reicht die Geschichte bis in das 13. Jahrhundert zurück. Das sind über sieben Jahrhunderte, in denen musiziert wurde. Sieben Jahrhunderte, in denen Mädchen ungehört blieben.