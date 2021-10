Fließ: Neuer Pfarrer für Gemeinde in Schockstarre

Fließ – Der Schock sitzt tief. In Fließ herrscht nach wie vor große Betroffenheit. Vor knapp zwei Wochen starb Pfarrer Chrysanth Witsch völlig unerwartet – mit nur 54 Jahren. Fünf Jahre lang leitete der beliebte Seelsorger die Pfarre. Umso überraschender ist, dass bereits jetzt ein Nachfolger feststeht. Der Bischof selbst, der an diesem Sonntag als „Aushilfe“ in Fließ und Hochgallmigg die Messe liest, will die gute Nachricht verkünden.