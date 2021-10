Toyota Land Cruiser: Sieben Jahrzehnte Allradlegende

Nach massiven Verbesserungen der Produktionstechniken und -kapazitäten kam 1960 der J4 auf den Markt, der als Erster auch nach Europa exportiert wurde und den Beginn des weltweiten Erfolges des Land Cruiser und Toyota insgesamt darstellte. Dieses Auto war in erster Linie auf Offroad-Performance ausgelegt, Komfort durfte man sich keinen erwarten. Um vor allem am wichtigen US-Markt neue Käuferschichten im Freizeitbereich anzusprechen, ohne dabei das bestehende erfolgreiche Konzept zu verwässern, wurde eine zusätzliche Baureihe kreiert. So entstand im Jahr 1967 mit dem Land Cruiser Station Wagon J5 erstmals ein großes, luxuriöses Geländefahrzeug. Ab 1980 machte sich im Nachfolger J6 der Komfort so richtig breit. Zum Beispiel eine pneumatische Lordosenstütze und ein elektrisch verstellbares Lenkrad zählten schon damals zur Ausstattung. Nach zwei weiteren Modellen kam der J20 auf den Markt, der in der EU bis Ende 2015 angeboten wurde. Der V8-Diesel des Station Wagon konnte ab diesem Zeitpunkt die geltende Abgasnorm nicht mehr erfüllen. Auch das aktuelle Modell J30 mit V6-Motoren wird in Mitteleuropa nicht angeboten.