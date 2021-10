Analyse zum Ehrenamt: Wo Freiwillige sind, da ist auch ein Weg

Die Menschheit durchläuft eine Epoche der Zäsuren. Nie zuvor in der Geschichte haben sich derart viele Bereiche des Lebens in so kurzer Zeit derart verändert oder drohen es bald zu tun – oft selbst verschuldet, selten wirklich beabsichtigt, meist in Kauf genommen, kaum zu Ende gedacht. Klimakrise, demografischer Wandel, Digitalisierung und nicht zuletzt die Pandemie samt ihren Folgen stellen die Welt vor enorme Herausforderungen.