Der Rucksack ist weg, nun will Sabitzer bei der WSG weiter liefern

Wattens – So ein Sieg kann alles ändern. Vor allem wenn man selbst einen Dreierpack geschnürt hat, so wie Thomas Sabitzer beim 4:2 gegen die SV Ried am vergangenen Wochenende. „Wichtiger als der Triplepack waren die Punkte“, betonte der Steirer gestern. „Aber man geht natürlich ganz anders in die Woche rein, die Stimmung ist eine ganz andere.“ Und diese positive Grundstimmung soll heute Mittag mit auf die lange Fahrt nach Wien genommen werden, denn dort gastiert man am Sonntag (14.30 Uhr, live TT.com-Ticker) bei Rekordmeister Rapid Wien.