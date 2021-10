Klimaticket: 6646 Fahrkarten am ersten Vorverkaufstag verkauft

Wien – 6646 Mal ist das Klimaticket am Freitag – dem ersten Vorverkaufstag des neuen Angebots – in Österreich über das Verkaufspult gegangen. Das teilte das Umwelt- und Verkehrsministerium am Samstag in einer Aussendung mit und nannte den Verkaufsstart fulminant. "Es freut mich sehr, dass so viele in Österreich klimafreundlich und günstig unterwegs sein wollen – egal ob mit der Bahn, der Bim oder dem Bus", sagte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).