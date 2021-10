Hilfsorganisation: 70 Migranten im Mittelmeer vermisst

Tripolis – Im Mittelmeer werden nach Angaben einer Hilfsorganisation 70 Migranten vermisst, die auf dem Weg von Libyen nach Europa offenbar in Seenot gerieten. "Ein Boot mit 70 Menschen an Bord wird seit vier Tagen vermisst", schrieb der Notrufdienst Alarm Phone am Samstag im Onlinedienst Twitter. Das Boot sei in al-Khoms in Libyen losgefahren und habe mehrere Male bei Alarm Phone angerufen.