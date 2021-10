Hypo Tirol verspielte ein 2:0, Tiroler Damen makellos

Nur in den ersten beiden Sätzen lief es für Hypo Tirol wie am Schnürchen.

Die Hoffnungen der Hypo-Volleyballer auf eine erfolgreiche Heimpremiere in der Austrian Volley League waren groß – und sie waren berechtigt, wie die 2:0-Satzführung am Samstag gegen Weiz unterstrich. Doch dann riss bei der jungen Truppe von Trainerfuchs Stefan Chrtiansky der Faden, während die Steirer immer mehr aufkamen und das Match noch drehten. Endstand: 2:3 (22, 20, -22, -18, -12). „Wir waren knapp dran am Sieg, aber die Weizer waren einfach kaltschnäuziger und haben jeden Fehler von uns bestraft. Mich freut trotzdem der Punktegewinn“, bilanzierte Chrtiansky.