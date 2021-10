Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw in Stafflach verletzt

Steinach am Brenner – Verletzungen unbestimmten Grades hat am Samstag um die Mittagszeit ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B182 in Stafflach erlitten. Der 29-jährige Einheimische hatte gegen 12.30 Uhr ein anderes Fahrzeug überholt und prallte beim Wieder-Einordnen gegen die linke hintere Seite eines entgegenkommenden Autos.